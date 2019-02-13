В год 100-летнего юбилея республики в Чебоксарах распахнет свои двери обновленная филармония

Ждут артистов и зрителей

Министру культуры России Владимиру Мединскому хватило совсем немного времени, чтобы оценить масштаб и ход работ, проводимых по реконструкции здания Чувашской государственной филармонии.

Он, конечно же, слышал о реализации этого проекта, а вот теперь все увидел своими глазами. Полнее понять происходящее на стройплощадке помогали Глава Чувашии Михаил Игнатьев и министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Константин Яковлев. Рассматривая преобразившийся фасад, Владимир Мединский отметил, что теперь здание приобрело лицо, соответствующее храму культуры.

«Чистовая отделка, для которой применяется керамическая плитка, будет завершена уже в этом году», — рапортовал подрядчик. Федеральному министру пообещали, что объект сможет принять артистов и зрителей в 2020 году — в дни празднования 100-летия республики.

При осмотре перемен, происходящих внутри помещения, роль экскурсовода взял на себя директор филармонии Николай Казаков. Он просто светился от счастья, показывая, как казенный партер бывшего Дома политпросвещения для прослушивания лекций преображен в просторный амфитеатр. Теперь с любого места в зале артисты будут как на ладони. Акустика обещает быть потрясающей. Размеры сцены увеличились на 6 метров. Заказаны современное звуковое и световое оборудование, экран, другие декоративные конструкции, лифты.

Владимир Мединский отметил, что меняется не только внешний облик, но и творческая составляющая центра культурной жизни Чувашии, возможности нести музыкальную культуру в массы. Такая филармония сможет принимать самых именитых артистов и творческие коллективы Москвы, Санкт-Петербурга и европейских городов. Здесь все будет способствовать росту мастерства семи творческих коллективов, входящих в состав Чувашской государственной филармонии. А главное, в выигрыше останется зритель.

Справка «СЧ» Чувашская государственная филармония является одной из старейших в России, она образована в 1936 году. Проект реконструкции здания оценен в 372 млн рублей. На сегодня освоено 136 млн. В 2019 году объем строительно-монтажных работ должен составить 140,5 млн рублей.

Фото Максима Васильева: После реконструкции и зал филармонии, и фасад здания обретут новый современный дизайн.