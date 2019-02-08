Владимир Мединский: Двойной юбилей – это особенное событие

Сегодня министр культуры России Владимир Мединский провел в Доме правительства заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 550-летия Чебоксар и 100-летия Чувашской автономии. В заседании участвовал Глава республики Михаил Игнатьев, представители ряда других федеральных министерств и структур.

Открывая заседание, Владимир Ростиславович отметил, что в подготовке к такому особенному событию, как двойной юбилей, задействованы практически все федеральные и республиканские министерства. «Что касается Чебоксар, то как историк могу сказать: это редкий случай, когда город в действительности старше официальной даты, о чем не раз говорилось».

На подготовку и проведение 100-летия республики из всех источников финансирования предусмотрено 625 млн рублей, в том числе 430 млн – из федерального бюджета, напомнил министр. В минувшем году проведен ремонт 21 учреждения культуры, 8 объектов культурного наследия отреставрированы. Запланировано проведение 32 выставок и фестивалей. В регионе успешно реализуется проект «Сельский дом культуры», в рамках которого отремонтировано более 60 ДК.

Чувашия входит в число регионов-лидеров по количеству модернизированных кинозалов. А в ПФО она на втором месте по численности залов, открытых с федеральной поддержкой. Значительные средства на укрепление материально-технической базы получили театры. В рамках национального проекта «Культура» продолжится увеличение всех госпрограмм в части строительства и реконструкции ДК, заверил Владимир Мединский. В 2019 году при федеральной помощи планируется построить пять новых сельских очагов культуры. Министр выразил особую благодарность руководству республики за развитие и оснащение детских музыкальных школ.

Фоторепортаж Максима Васильева:

Мы выходим на финишную прямую в подготовке к этим важнейшим событиям, начатой в соответствии с указом Президента страны от 28 июля 2012 года, сказал далее Михаил Игнатьев. Этот документ стал серьезным стимулом для масштабной работы по улучшению благоустройства столицы Чувашии, реализации комплекса проектов по ремонту объектов исторического наследия. В том числе на территориях муниципалитетов республики. В прошлом году завершилась реализация проекта «Этническая Чувашия». Регион вошел в проект «Чувашия – сердце Волги». Все это повысит его туристическую привлекательность.

План празднования юбилея республики включает в себя 88 мероприятий, доложил премьер-министр Иван Моторин. В прошлом году начата работа по созданию просветительских проектов о выдающихся людях и памятных датах. Создано 10 фильмов. В этой связи Владимир Мединский посоветовал создать при региональном Минкультуры так называемую кинокомиссию, с помощью которой можно усилить просветительскую и имиджевую роль кинопродукции.

Общий объем привлеченных средств на подготовку к юбилею Чебоксар составит около 3 млрд рублей, главная тема предстоящего празднования – это история города, сказал глава городской администрации Алексей Ладыков. Закономерно, что в школах ввели предмет «Мой город». На различных стендах будет размещена информация о его истории, об этом же будет идти речь на встречах в трудовых коллективах. Планируется установить памятник купцу Прокопию Ефремову.

Другое «юбилейное» направление – строительство социальных и туристических объектов. В городе будут введены две школы и десять детсадов. А в новых микрорайонах – четыре дороги. Отремонтируют подъездные пути к историческому центру города. Особое внимание – культурным объектам, предусмотрен ремонт и реставрация 12 таких объектов.

На заседании выступили также зам. председателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев, начальник управления внутреннего туризма и государственных целевых программ Ростуризма Владимир Гуник и другие.