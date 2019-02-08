Налоговое свидетельство можно получить и в МФЦ

Со следующей среды жители республики смогут оформить ИНН не только в налоговой инспекции, но и в МФЦ.

Это стало возможным благодаря дополнительному соглашению, заключенному между автономным учреждением МФЦ Минэкономразвития республики и Управлением Федеральной налоговой службы по Чувашии. Согласно этому документу с 13 февраля в многофункциональных центрах будут оказывать госуслуги по приему заявления о постановке на учет в налоговом органе и выдаче (или повторной выдаче) ИНН.

Для оформления документа достаточно предоставить в любой МФЦ паспорт и заполнить заявление о выдаче свидетельства. Получить ИНН можно будет по выбору — либо в МФЦ, либо в органах УФНС. Первое оформление ИНН или его замена из-за изменения персональных данных проводится бесплатно. Если же документ утерян, за его восстановление надо будет заплатить госпошлину.