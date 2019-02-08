В Новочебоксарске по горячим следам задержаны подозреваемые в грабеже

Знакомые все лица…

Накануне вечером на улице Ж. Крутовой к 21-летнему студенту подошла компания молодых людей, которые попросили разменять сторублевую купюру.

У молодого человека размена не оказалось, что стало для хулиганов поводом для нападения на прохожего. Студент в долгу, конечно, не остался, но свою барсетку в неравном бою отстоять не смог. В сумке, по словам потерпевшего, находились телефон, документы и семь тысяч рублей.

По записи с камер видеонаблюдения, где «засветилась» боевая троица, старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Новочебоксарску майор полиции Инна Афанасьева опознала бывших своих подопечных. Ребята долгое время состояли на учете в отделе внутренних дел — за плечами каждого не одно правонарушение в разных сферах. Той же ночью двое из подозреваемых по ориентировке были задержаны в городе нарядом патрульно-постовой службы полиции, третий доставлен в отделение сотрудником уголовного розыска. Часть похищенного изъята.