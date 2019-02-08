Вчера в Москве открылся форум общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

Участие в его работе приняли Президент России Владимир Путин, представители профильных министерств, руководители регионов страны.

В рамках форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Чувашии и организацией «Деловая Россия». Свои подписи под документом поставили Глава республики Михаил Игнатьев и президент «Деловой России» Алексей Репик. Было отмечено, что благодаря этому соглашению партнерские отношения между Чувашией и «Деловой Россией» перейдут на более высокий уровень. Планируется, в частности, совместная работа над ключевыми вопросами развития предпринимательства и создания наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, вчера же Михаил Игнатьев выступил на тематической сессии «Инвестиционный климат 2.0: новая среда для человека и бизнеса», рассказал о работе, которая ведется в республике для повышения качества жизни и улучшения инвестклимата. Подробности — в следующем выпуске «СЧ».