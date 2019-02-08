Моргаушцы не стеснялись задавать вопросы

Подвели итоги, поставили задачи

Прежде чем начать расширенное заседание актива района с участием Главы Чувашии, в Моргаушах вручали награды. Как и в Красноармейском, чествовали школьников, которые получили специальную стипендию за особую творческую устремленность.

Коснувшись основных направлений региональной бюджетной политики, Михаил Игнатьев рассказал о межбюджетных трансфертах муниципалитетам. «Моргаушский район в этом году получит 572 млн рублей. Вы третьи среди муниципальных районов по объему получаемых средств», — отметил он.

Глава Чувашии сообщил также, что поставил задачу пересмотреть в сторону уменьшения нормативы накопления ТКО для сельского населения. Как и в Красноармейском, он обратил внимание на долги в сфере ЖКХ (которые выросли в Моргаушском районе на 40%).

Рассказывая о вверенной ему территории, глава администрации района Ростислав Тимофеев остановился на ее сильных сторонах. К примеру, на 12,2% вырос объем отгруженных товаров собственного производства, на 16% — реализация продукции предприятий промышленных и обслуживающих производств. Что касается инвестпроектов, то на текущий год их запланировано двадцать: чуть больше, чем в Красноармейском районе.

Врио министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Светлана Ананьева затронула вопросы развития малого и среднего бизнеса, а заместитель министра финансов Ольга Метелева отметила повышение доходного потенциала Моргаушского района.

И, конечно же, разговор не обошелся без вопросов. Одна из сельчанок попросила решить проблему с перебоями горячей воды в Ярабайкасинской врачебной амбулатории. Вспомнили и нашумевшую историю вокруг участка, купленного китайскими инвесторами. «Мы отслеживаем ситуацию. Никакого перевода земель в другую категорию не будет», — сказал Михаил Игнатьев.

Нужно добиваться повышения качества жизни и улучшения социального самочувствия жителей Моргаушского района, «рассчитываю на всех вас», подчеркнул в завершение встречи руководитель региона.