На конкурс «Лидеры России» было подано более 227 тысяч заявок

Карьерный лифт с социальной нагрузкой

Какова природа лидерства? Как получается, что одному человеку удается объединить вокруг себя единомышленников, «заразить» их своими идеями и решить невыполнимую, казалось бы, задачу?.. Под руководством Сергея Павловича Королева всего через двенадцать лет после страшной войны в Советском Союзе был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, а затем выведен на орбиту и первый космический корабль с человеком на борту. Что помогло ему совершить такой грандиозный прорыв, несмотря на отсутствие необходимых материалов, технологий и специалистов?

Как происходит становление лидера, на примере биографии Сергея Королева рассказывал на днях в Нижнем Новгороде участникам полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» в ПФО Павел Безручко, председатель экспертного совета состязания. Цель этого конкурса — выявить перспективных молодых руководителей, помочь им развить свои лидерские качества и управленческие навыки.

Каждый из претендентов, прошедших в финал, получит миллион рублей на программу обучения в России, а победители — еще и персональных наставников из числа лучших управленцев страны, вплоть до руководителей крупнейших корпораций и федеральных министров.

Но и отбор предстоит пройти очень серьезный. В этот раз на конкурс было подано более 227 тысяч заявок со всей страны и 68 иностранных государств. После трех этапов тестирования (нужно было продемонстрировать свои способности к абстрактному мышлению, общие знания о России, умение быстро принимать правильные решения) количество претендентов сократилось до 3294 участников, которых и пригласили в полуфинал конкурса.

СПРАВКА «СЧ» Полуфинальные состязания конкурса «Лидеры России» 2018–2019 проходят в январе — феврале во всех федеральных округах страны. Полуфинал в ПФО — единственный, который из-за большого числа участников проводился с 1 по 4 февраля параллельно на двух площадках. В Нижнем Новгороде встретились 180 прошедших очное тестирование конкурсантов из Кировской, Нижегородской и Пензенской областей, Пермского края, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Удмуртской Республики и Чувашской Республики. В Самаре за выход в финал боролись 168 участников из Оренбургской области, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

Впрочем, сам вызов на полуфинал еще не гарантировал участия в нем — сначала надо было пройти контрольное тестирование уже в присутствии экспертов. Из Чувашии в полуфинал были приглашены 16 человек, но пройти «сито» очного тестирования смогли лишь 14. Еще серьезнее «отсев» среди участников из других регионов — в масштабах ПФО из 434 приглашенных после тестирования осталось лишь 348 человек.

Сами «оценочные мероприятия», как они именовались в программе конкурса, проходили в закрытом режиме — встретиться с конкурсантами можно было только во время обеда или кофе-брейка. Причем организаторы предупреждали: если участник опоздает хотя бы на минуту, он будет отстранен. Но журналистам из регионов все же удавалось «выдергивать» земляков на пару слов — в конце концов, умение свободно держаться перед камерой и внятно излагать свои мысли для хорошего управленца не самый бесполезный навык.

Участники из Чувашии (а некоторые из них на конкурсе уже во второй раз) рассказывали, что атмосфера на нем очень дружелюбная, все нацелены на командную работу, никакого давления не чувствуется.

По словам организаторов, конкурсантам приходилось выполнять задания, максимально приближенные к «боевым: за основу для них брались реальные ситуации из практики наставников или компаний-партнеров. К слову, в этом году конкурс поддерживает целый ряд крупнейших российских корпораций, которые присматривают для себя будущих сотрудников.

Кстати В прошлом году на конкурс «Лидеры России» было подано 199 тысяч заявок. Победителями стали 103 человека, показавшие наиболее высокие результаты. 76 конкурсантов получили новые назначения, среди них четыре новых заместителя министров федерального уровня и два губернатора.

Среди других нововведений — повышение верхней границы возрастного ценза для участников с 50 до 55 лет, разрешение принимать участие для иностранцев. Нельзя не упомянуть и еще одно условие: для выхода в финал теперь необходимо реализовать собственный социальный проект. Это задание называется «Сердце лидера».

«Мы стараемся выбирать людей не только обладающих аналитическими способностями, но и с правильными ценностями, — объяснял журналистам руководитель конкурса Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей». — Не только тех, кто хочет сам достичь высот, но и тех, кто готов отдавать, сострадать, делиться своими знаниями, способностями с другими людьми. Мне кажется, это очень важное дополнение в конкурсе, и в этом году мы получим еще более сильный состав финалистов».

«Уникальность этого конкурса никому не нужно объяснять, — сказал, открывая полуфинал в Нижнем Новгороде полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров. — Это действительно новые возможности для реализации, реальный современный карьерный лифт, и, что с моей точки зрения принципиально важно, победа означает возможность сделать максимум не только для себя, но и для своей страны».

…Эта мысль, кстати, перекликается со словами Павла Безручко на его мастер-классе о Королеве: настоящим лидером можно стать, когда у тебя есть какая-то сверхцель, которая выше обычных человеческих потребностей в деньгах, комфорте и прочих жизненных благах. Если люди увидят, что ты хочешь добиться чего-то для общего блага, они пойдут за тобой. И сделают больше, чем если бы работали только за деньги, как сделали единомышленники Королева, открывшие землянам путь в космос. Жаль, что сегодня в отечественной космонавтике таких лидеров почему-то не наблюдается. Но это, как говорится, уже совсем другая история…

«Мы вместе», чтобы было лучше

Как стало известно, в финал конкурса «Лидеры России», который состоится в середине марта в Сочи, прошел лишь один участник из Чувашии — Роман Дементьев. «СЧ» задала ему несколько вопросов.

— Почему вы решили принять участие в этом конкурсе?

— Хотелось проверить свои способности, понять, насколько уверенно могу управлять коллективом. Определить, какие умения и компетенции надо развивать.

— Впереди новый этап — «Сердце лидера». Вы уже знаете, над каким проектом будете работать?

— Я уже реализовал этот проект, не дожидаясь полуфинала. Дело в том, что у нас в семье ребенок с ограниченными возможностями здоровья. К таким детям и общество настроено настороженно, и сами родители более замкнуты на воспитании, у них меньше возможностей для общения. Понимание этого у меня есть, семьи со схожими проблемами известны. Поэтому появился проект «Мы вместе» — объединить семьи с такими детьми, чтобы они почувствовали себя более раскованно и спокойно. Но реализовывал я его не из-за конкурса, а потому что нам было интересно поместить людей в несколько другую атмосферу, посмотреть, как будут реагировать дети, имеет ли проект будущее. Дети восприняли его хорошо, родители тоже.

— Вы не указали, где работаете…

— Как таковой постоянной работы у меня сейчас нет, я как раз определяю для себя направление деятельности. Ребенок болен, и я вынужден заниматься его здоровьем, второй еще совсем маленький — полтора года. А жена занята на основной работе, такое у нас разделение.

Фото лидерыроссии.рф