Самбисты Чувашии завоевали 6 медалей на юношеском первенстве России.

И «золото», и «серебро», и «бронза»

В своеобразном смотре резерва — юношей и девушек 17-18 лет — участвовали более 700 спортсменов из 80 регионов страны. Воспитанники чувашской школы самбо завоевали одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали.

В условиях острой конкуренции отлично показал себя Даниил Орлов, выступавший в весовой категории 70 кг. Кандидат в мастера спорта поднялся на высшую ступень пьедестала почета, победив Ивана Луканина из Свердловской области.

«Серебро» в копилку нашей команды положили Павел Иванов и Татьяна Федорова. А бронзовые медали вручены Анастасии Кирилловой, Яне Варламовой и Полине Тимковой.

Фото sport.cap.ru: У Даниила Орлова (второй слева) есть хорошие шансы побороться на международных турнирах.