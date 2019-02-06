Волейбольная команда «Средний Аниш» из Урмарского района завоевала серебро на турнире Поволжья

Сельский волейбол не хуже городского

Хорошие спортивные сборные есть не только в больших городах. Как пример — футбольная команда «Химик-Август» из поселка Вурнары, в прошлом году ставшая победителем первенства России среди команд третьего дивизиона. А на сельхозпредприятии «Средний Аниш» Урмарского района взялись развивать волейбол.

«Мой сын Николай еще в школьном возрасте играл в юниорской волейбольной команде, — говорит руководитель сельхозпредприятия Петр Крылов. — Эта команда не раз занимала призовые места на российском уровне. Я видел желание сына и после окончания школы заниматься волейболом. Поэтому мы создали команду «Средний Аниш». Из шестнадцати человек, входящих в команду, 4 кандидата в мастера спорта, у остальных — 1-й разряд».

Кстати, Петр Николаевич и сам в свое время активно участвовал в соревнованиях по волейболу. Сейчас он вместе с командой выезжает на соревнования, поддерживает ребят.

Несмотря на то, что волейбольная команда из деревни Старое Янситово создана не так давно, в ее копилке уже есть первые награды. В январе «Средний Аниш» участвовал в проходившем в Марий Эл межрегиональном динамовском турнире Поволжья среди клубных команд. В ходе упорной борьбы с соперниками из Казани, Нижнего Новгорода, Кирова и Йошкар-Олы урмарские волейболисты заняли второе место, а несколько игроков «Среднего Аниша» вошли в символическую мужскую сборную турнира.

«Победитель — команда из Казани «Фикс». С ней нам пришлось соревноваться не в первый раз. В этот раз нам улыбнулась удача — в первой партии победа была на нашей стороне», — отметил Петр Крылов, верящий в успешное будущее сельской волейбольной команды.

Светлана Иванова

Фото вконтакте: Команду «Средний Аниш» ни с кем не перепутаешь — благодаря поддержке сельхозпредприятия у волейболистов появилась своя форма.