Воровством электроэнергии не брезгуют и состоятельные люди

Киловатты и ЛЭП под прицелом

Возмещение ущерба в размере 69 тыс. рублей и с каждого по 25 тыс. рублей штрафа — таким приговором обернулась охота за цветным металлом для двух жителей Яльчикского района. Плюс к тому — черное пятно в биографии в виде судимости… И что, оно того стоило?

Если даже плохо не лежит…

Всего в 2018 году в республике зафиксировано 6 фактов хищения имущества с объектов филиала ПАО «МСРК Волги» (входит в группу «Россети») — «Чувашэнерго». Возбуждено 4 уголовных дела по ст. 158 УК (хищение), два преступления раскрыто, три человека предстали перед судом. По словам начальника управления безопасности филиала «Чувашэнерго» Игоря Вотякова, злоумышленников чаще привлекают провода воздушных линий электропередачи. Их бы снять пораньше, чтобы не провоцировать нечистых на руку людей. Обычно энергетики так и поступают: временно незадействованные в технологии по передаче электроэнергии линии демонтируют и хранят на складах местных РЭС. В этих случаях, видимо, местные власти попросили не трогать ЛЭП — они-то до последнего надеются на лучшее: а вдруг найдется предприимчивый человек и оживит там производство.

В Канашском районе неустановленные лица путем взлома двери проникли в помещение закрытой трансформаторной подстанции и разукомплектовали оборудование. А в Алатырском районе случай из ряда вон: такого, чтобы позариться на металлическую опору ВЛ, в республике еще не было. Неизвестные лица с анкерной опоры похитили три уголка длиной по 5 метров. Металл толстый — его срезали газовым резаком.

Не остановило даже то, что это была опора ВЛ-110 кВ. Отсутствие тех самых уголков, безусловно, ослабило конструкцию опоры. А если бы она разрушилась от сильного ветра? Тысячи потребителей остались бы без электроэнергии. Именно поэтому в том случае энергетики настаивали на возбуждении уголовного дела по другой, более строгой ст. 215.2 УК (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения). Местная полиция, правда, им навстречу не пошла, да и злоумышленников не нашла.

Опасные игры

Ущерб от тех 6 фактов вроде бы не очень большой — порядка 100 тыс. рублей. Но, поправляет Игорь Геннадьевич, речь идет об остаточной стоимости имущества, на деле же восстановление линий, оборудования обходится в разы дороже. Закупка новых материалов, работа бригады, транспортные расходы — за все нужно платить.

Кстати, работы ремонтным бригадам добавляют не только похитители имущества. То и дело на опоры ВЛ наезжают транспортные средства. Нередки случаи повреждения ЛЭП при выполнении несанкционированных сетевой компанией работ в их охранных зонах. В прошлом году в Вурнарском районе электролинию повредили газовики, а в Чебоксарском — дорожники. И те, и другие ущерб «Чувашэнерго» возместили, но этим дело не ограничится: Ростехнадзор тоже скажет свое веское слово — крупный штраф нарушителям обеспечен.

Многие не задумываются о том, что те зоны называются охранными потому, что являются опасными. Под ЛЭП устраивают автостоянки, затевают строительство и т.д. В Чебоксарском районе вполне успешно действует пейнтбольный клуб «Отрыв» — прямо под проводами. Предупреждения «Чувашэнерго» о недопустимости опасных игр под ЛЭП игнорирует. Судя по отзывам в социальных сетях, клиентам там очень нравится. Глянуть бы им вверх…

Способы наглые, изощренные

Головной болью для энергетиков остается проблема воровства электроэнергии. В 2018 г. выявлено 392 факта незаконного потребления электроэнергии — объем «неучтенки» превысил 1,5 млн киловатт-часов! Если годом ранее по таким фактам в полицию подано 58 заявлений о привлечении горе-потребителей к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП, то в прошлом году количество подобных обращений составило почти три сотни.

Накидывание «левого» провода на уличную линию, другие простые способы хищения киловатт — это, говорят энергетики, вчерашний день. Сегодня способы куда более изощренные. Причем по-крупному воруют люди далеко не бедные. Рано или поздно хищение все равно выявляется. Нередко — методом простого анализа потребления того или иного абонента.

Ну, согласитесь, не могут круглосуточные магазины или кафе потреблять наравне с деревенской избушкой, в которой проживает одинокая бабушка. В таких случаях энергетики могут «на входе» подозрительного объекта параллельно прибору учета его хозяина поставить свой счетчик. Именно так поступили в отношении юридического лица в Ядринском районе, владеющего сетью АЗС, придорожных кафе и гостиниц. Не поверите, но его потребление после этого вдруг резко подскочило — начал давать показания в полтора раза больше, чем раньше.

Один из способов профилактики безучетного потребления электроэнергии — оснащение приборов учета антимагнитными пломбами. Не секрет, что некоторые потребители пытаются «помешать» работе счетчика с помощью магнита. Так вот, эти пломбы как раз и «чувствуют» применение магнита — меняют цвет. В первую очередь их установили на счетчиках, уличенных ранее в нечистоплотности потребителей. В группе риска также те, у кого среднемесячный уровень потребления ниже утвержденного нормативного значения. И результат есть: с помощью этих пломб уже выявлены несколько «умельцев», попытавшихся обмануть прибор учета.

Вызывает удивление «забывчивость» хозяев некоторых новостроек. Дело в том, объясняет Игорь Вотяков, что подключение дома к электрическим сетям предполагает целый ряд мероприятий, предусмотренных законодательством. Но некоторые до «финиша» не идут, уже после получения техусловий подключаются самостоятельно и сжигают киловатты. Потом пытаются оправдаться: мол, не знали, что нужно было навестить сетевую компанию и энергосбыт для оформления официальных документов. В одном из районов новосел успел сжечь десятки тысяч киловатт электроэнергии, но о том, что за них нужно заплатить, оказывается, не догадывался! Не смешите мои тапочки, сказали бы в Одессе.

Наконец-то поставлена точка в скандальной истории с ООО «Грин Технолоджи», развесившим свои кабели и оборудование на опорах электролиний и подключившимся к сети без согласования с энергокомпанией. Ущерб «Чувашэнерго» — более 620 тыс. рублей. В случае с юрлицами бездоговорное потребление рассчитывается по сечению питающего провода и максимально допустимому току — как круглосуточное потребление. Вот и накрутили… Интернет-провайдер не согласился с этой суммой, затеял судебную тяжбу. Но арбитраж подтвердил правоту «Чувашэнерго». Средства с ООО энергетики намерены взыскать через судебных приставов.

Другим — наука

А вот с компаниями, которые, ссылаясь на «Чувашэнерго», предлагают жителям деревень свои незаконные услуги, еще придется повоевать. Рекомендуют заменить старые счетчики, вынести их из дома. Подобная работа даже с учетом стоимости нового счетчика оценивается всего-то в 2-3 тыс. рублей, а они у бабушек и дедушек требуют в разы больше — 8-9 тыс. Срывают пломбы на счетчиках, и виноватым может остаться добросовестный потребитель. Одной такой компанией, успевшей наследить во многих районах республики ООО «Энерголинии», заинтересовался Ростехнадзор. В «Чувашэнерго» надеются, что наказание будет — и его урок станет другим наукой.

При этом в сетевой компании уточняют: на сегодняшний день никто не может заставить потребителя установить счетчик вне дома — нет такого требования. Да, в целях безопасности, удобства контроля за показаниями прибор учета целесообразно вынести из дома, но — после уведомления сбытовой или сетевой компании.

И дело не только в лишних затратах потребителей. В погоне за деньгами «левые» спецы наплевательски относятся к качеству работ. При этом подвергают опасности как потребителей, так и себя — присоединение к сетям «Чувашэнерго» проводят под напряжением. К чему может привести такая беспечность — тому подтверждением трагедия, разыгравшаяся в прошлом году в Ядринском районе. Мужчина вызвался помочь соседу перенести прибор учета. Нужно отключить электроэнергию? — не вопрос. Полез на опору электролинии… Спускали оттуда уже безжизненное тело.