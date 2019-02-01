ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВ

генеральный директор ВЦИОМ

«Исследования сегодня идут преимущественно через телефонные опросы. Чтобы провести опрос в Крыму, нам не нужно иметь в Крыму колл-центр: все может сделать колл-центр Чувашии, Мордовии или Ярославля. Конечно, есть опросы личные, поквартирные, но их становится все меньше. Они очень дороги и неэффективны, потому что люди больше не хотят открывать двери… В свое время телефонные опросы делались примитивным способом. Человек садился, набирал номер, неизвестно на кого попадал или по справочнику телефонному звонил… Сегодня человек сидит перед компьютером. У него работает программа, которая сама разыскивает респондентов, сама набирает, сама записывает, показывает интервьюеру текст вопроса, который он должен задать… Миссия интервьюера — расположить к себе человека на другом конце провода и задать все вопросы, которые требуются».