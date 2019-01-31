2 февраля пройдет торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня российской печати и Дня чувашской печати

2 февраля в Русском драматическом театре соберутся представители печатной журналистики, полиграфисты, издатели, работники телевидения, радиовещания, информационных агентств, электронных СМИ, сотовых компаний, компаний связи, ветераны отрасли, чтобы отпраздновать День российской печати и День Чувашской печати. Для каждого из них этот праздник – профессиональный.

Предварять официальную часть будет работа интерактивных площадок. И здесь «печатников» ожидает настоящий сюрприз. Кроме того, для любителей фотографироваться и фотографировать предусмотрены красочные фотозоны и удивительные арт-объекты.

Продолжится мероприятие в концертном зале Русского драматического театра. Предусмотрены выступления официальных лиц, награждение государственными наградами и концертные номера.

Начало праздника – в 11:00.