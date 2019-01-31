В Рязани «Чебоксарские ястребы» поделили очки с хозяевами

Очередной тур регулярного этапа чемпионата России по баскетболу во втором дивизионе провела чебоксарская баскетбольная команда. «Ястребы» играли в Рязани против местного одноименного клуба.

Первую встречу баскетболисты из столицы Чувашии проиграли с крупным счетом — 103:77. Лучшим в нашей команде стал Александр Ширкунов, на его счету 14 очков.

Но на следующий день спортивная фортуна была уже на стороне «Чебоксарских ястребов». У нашей команды получалось если не все, то многое. «Ястребы» переиграли рязанцев по числу трехочковых, были лучшими в подборах и перехватах. Добраться до сотни не удалось, но победу одержали — 57:86. В нашей команде 22 очка набрал Владислав Евстафьев.

Следующие игры «Чебоксарские ястребы» тоже проведут на выезде, их соперником станет команда «Эльбрус» (г. Черкесск).

Кирилл Иванов

Фото vk.com: После рязанской серии «Чебоксарские ястребы» набрали командные 37 очков и занимают 5-ю строчку в турнирной таблице.