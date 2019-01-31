Новости районов короткой строкой

В БАТЫРЕВСКОМ РАЙОНЕ шесть долгожителей отметят в феврале юбилей. Жительнице села Тойси Елене Николаевне Табаковой исполнится 100 лет, а ветеран Великой Отечественной войны из деревни Чувашские Ишаки Дария Михайловна Калинникова отметит 105-летие.

В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ поставлена задача в течение двух лет завершить работу по освещению населенных пунктов — не оставить ни одного темного двора и ни одной темной улицы.

В МАРИИНСКО-ПОСАДСКОМ РАЙОНЕ за прошлый год выявлено 20 (наибольшее количество по республике) фактов реализации спиртосодержащей жидкости, по которым возбуждены уголовные дела.

ЯЛЬЧИКСКИЙ РАЙОН возглавил региональный рейтинг качества внедрения ГТО по итогам четвертого квартала 2018 года, составленный Минспорта Чувашии. На втором месте — Красночетайский район, на третьем — Комсомольский. Напомним, в республике работают 26 муниципальных центров тестирования ГТО во всех муниципалитетах.

В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ

1 февраля в школе № 2 в рамках проекта «Открытый диалог» пройдет встреча главы администрации города Ольги Чепрасовой с горожанами. На обсуждение проблем города и актуальных вопросов его развития приглашают всех неравнодушных граждан.