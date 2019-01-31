В Цивильске завершена замена оборудования котельных

ЦИВИЛЬСК. Наконец-то жители дома 7а по улице П. Иванова забудут о шерстяных носках, дополнительных одеялах и электрообогревателях.

До недавнего времени ежегодно с наступлением морозов жильцы жаловались на холод в квартирах. Тепла было недостаточно из-за старой котельной советских времен, обслуживающей этот дом. На днях завершился ввод в эксплуатацию новой топочной. Строительство обошлось в 2,6 млн рублей.

Как рассказал заместитель главы администрации Цивильского района Вячеслав Сыройкин, тепло в многоквартирных домах зависит от бесперебойности и надежности работы всех узлов отопительной системы в целом. Теперь в Цивильске все котельные снабжены современным эффективным оборудованием, что позволит горожанам зимой жить в комфортных условиях. По словам жильцов дома 7а, в квартирах температура сразу же поднялась до 22 градусов.

Фото zivil.cap.ru: Котельные в Цивильске были модернизированы по инициативе МУП ЖКХ Цивильского городского поселения, сообщают в администрации. Помощь при строительстве топочной для дома 7а по улице П. Иванова оказали и сами жильцы.