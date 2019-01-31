Первый участок ВСМ одобрен

На совещании у вице-премьера российского правительства Максима Акимова одобрено строительство первого участка высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Он пройдет от подмосковного города Железнодорожного до города Гороховца Нижегородской области.

Стоимость строительства этого участка составляет 621,55 млрд рублей, сообщает газета «Коммерсантъ». 200 млрд рублей должен предоставить бюджет, еще 200 млрд рублей — РЖД, остальные средства — концессионер, который пока не выбран.

По прогнозам РЖД, около 40% всех пассажиров между Москвой и Нижним Новгородом будут приходиться на будущую ВСМ. На третий год работы магистрали пассажиропоток между Москвой и Нижним Новгородом составит 3,13 млн человек в год, а по всей ВСМ — 7,7 млн пассажиров в год. ВСМ пройдет и по четырем районам Чувашии.