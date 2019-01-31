В Чувашском художественном музее открыты выставки чебоксарских фотографов

«Космическая» деревня и восприятие в доцифровую эпоху

В залах Чувашского художественного музея открыта не столь частая на сегодня экспозиция — фотографическая. К тому же ее инициатором стало региональное отделение Союза фотохудожников России, организованное еще семь лет назад, но только сейчас с помощью музея сумевшее выстрелить выставкой. Вернее, сразу двумя — это «Восприятие» Валерия Железнякова и «Чувашская деревня» Валерия Багильдинского.

Все представленные работы удивительного фотографа Валерия Багильдинского, увлекшегося фотографией в очень зрелом возрасте, из музейных фондов. Они были подарены музею после небольшой, но знаковой музейной выставки «Криуши. Визуальное исследование», на которой Багильдинский представил лучшее, что он сделал за много лет: погружение в жизнь своих героев, жителей конкретной деревни, как в некий космос. Они смотрятся почти мифологическими персонажами, выхваченными из мрака Вселенной вспышкой фотокамеры. Но использование ночной вспышки — не основной метод исследования Багильдинского. Он добивается своего обыкновенного чуда во многом благодаря наитию настоящего художника от фотографии. По мнению искусствоведа Геннадия Иванова-Оркова, «несмотря на телогрейки и сигареты, полиэтиленовые пакеты и колхозные телеги, зритель осознает абсолютно экзистенциальное значение этих сцен. Ладьи с суровыми кормчими готовятся переправить покорных мужчин и женщин в иное измерение. Рогатые животные стоят в воде и ждут появления своего Ковчега. Оставшиеся на берегу люди стараются продолжать свою привычную жизнь, зная о конечности рационального земного начала, но веря в бесконечность существования Первооснов — Неба, Земли, Воды».

В этой серии, при жизни автора ставшей классикой, Багильдинский действительно получил магический сюжет о земле, где люди возникают лишь в поле зрения того, кто хочет их увидеть. Живые, настоящие и деятельные — оказавшиеся вне времени и пространства. По словам начальника отдела внешних коммуникаций ЧГХМ Марии Готлиб, эти фотографии описывают «не подвергшуюся трансформациям, экзистенциальную жизнь деревни, с годами они еще больше утратили связь с конкретикой времени, отчетливей проявилась их художественная ценность».

Однако большую часть этой двойной выставки занимает «Восприятие» председателя республиканского отделения Союза фотохудожников России Валерия Железнякова, много работавшего в СМИ, редактора «Спортивного вестника Чувашии» и газеты Чувашской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов. Железняков известен спортивными фотографиями, он успел поездить и по семинарам стрит-фотографии в Нижнем Новгороде и Йошкар-Оле.

«Восприятие» и представляет собственно фотокорские снимки. Но не сегодняшние, а той, доцифровой, фотоэпохи. Железняков специально делает на этом акцент, обращая внимание на то, что все эти фотографии отпечатаны с пленки. Некоторые из них непосредственно сегодня, что довольно трудно и хлопотно: ведь все пленочное уже окончательно ушло в историю. И надеется, что молодые фотографы увидят разницу между пленкой и «цифрой», а возможно, и проникнутся через это традициями и пониманием своих предшественников.

Правда, последнее несколько спорно. Поскольку традиции в любом творчестве все же идут через более высокие ценности, чем техника и ремесло. Исторический флер может интриговать, заставлять смотреть на старые изображения не так, как они смотрелись в свое время. Хотя и 20-30 лет еще не та история, которую уже никто не видел и не слышал, и для многих, хотя и не самых юных, это все еще довольно близкие времена с концертами Агузаровой, бурными праздниками десантников и пенсионерами на митингах распавшегося СССР. Фотограф тогда немало поездил по стране, поэтому в экспозиции есть фотографии, сделанные даже на Дальнем Востоке.

Выставки продлятся до 7 февраля.

Валерий Багильдинский. Маршрут № 10.