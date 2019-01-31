Волонтеры-медики из Чувашии в Совете Федерации

Команда из трех студенток Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Ольги Брагиной, Елены Панферовой и Светланы Михайловой победила на Всероссийском студенческом конкурсе «Будь здоров» со своей научно-практической работой «О здоровье надо знать!»

Этот конкурс проводится Советом Федерации России совместно с Российской ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» и Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана начиная с 2016 года. В 2018 году за звание лучших соревновались 120 научных работ и проектов из 86 высших учебных заведений. Работа наших студенток настолько впечатлила комиссию, что в адрес ректора ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрея Александрова даже пришло письмо от заместителя Председателя Совета Федерации Галины Кареловой со словами благодарности.

Мы связались с одной из участниц конкурса Ольгой Брагиной, чтобы узнать, как ей удалось оказаться в списке победителей. Ольга — будущий врач-педиатр, уже три года координирует волонтерское движение в республике. По ее словам, работу писать было непросто, потому что надо было систематизировать трехлетний опыт работы волонтеров-медиков Чувашии, которые занимаются самыми разными направлениями. Одни сотрудничают с больницами, где помогают в уходе за пациентами, набираются опыта, который им пригодится в практической медицине. Другие занимаются просветительством — встречаются со школьниками, студентами, пенсионерами. Рассказывают, как правильно заботиться о себе и своем здоровье, снимать стрессы, предупреждать хронические заболевания. Школьники и студенты хорошо воспринимают информацию, которая идет от молодых людей. А пенсионеры рады пообщаться с заботливой, просвещенной молодежью.

Кроме того, волонтеры проводят экскурсии в больницах для тех школьников, которые решили посвятить себя медицине. Не секрет, что треть выпускников медвузов уходит из профессии, так и не приступив к ней. Ведь многие видят только белый халат и совсем не представляют работу врача. Также волонтеры занимаются популяризацией донорства крови, сопровождают вместе с работниками «скорой» спортивные состязания. И, конечно же, участвуют во всех массовых мероприятиях, посвященных здоровью: тут и прогулки с врачами, и зарядки со звездами. Ольга уверена, что их движение помогает людям сделать выбор в пользу здоровья.

В своей научно-практической работе «О здоровье надо знать!» студентки рассказали о наработанном опыте и были рады, что их работу оценили.

На церемонии награждения победителей Всероссийского межвузовского конкурса, которая состоялась в Совете Федерации, Галина Карелова сказала: «География конкурса охватывает всю страну. Это означает, что идеи здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, стремление к спорту привлекают все больше молодежи. Важно, чтобы реализация этих идей велась на профессиональном уровне, на языке науки, на успешных примерах».