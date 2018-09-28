Девять больных алкоголизмом трактористов лишат прав

Прокуратура Новочебоксарска в ходе проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения выявила девять горожан, имеющих удостоверения тракториста-машиниста и одновременно противопоказания к управлению транспортом по причине употребления алкоголя и наркотических средств.

В соответствии с Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами являются алкоголизм и наркомания. Таким образом, трактористы, имеющие соответствующие удостоверения, могут создать реальную угрозу безопасности дорожного движения.

По результатам прокурорской проверки в суд направлены исковые заявления о прекращении прав девятерых граждан на управление самоходными транспортными средствами.