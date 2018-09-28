ХК «Чебоксары» открыл сезон со счетом 10:3

ХК «Чебоксары» провел первые выездные матчи розыгрыша первенства России в Орске против местной команды «Южный Урал — Металлург». В Оренбургскую область наша команда поехала после кадровых изменений. Покинул команду защитник Александр Беркутов, пришел надежный вратарь прошлого сезона Денис Мотошин.

Надо сказать, что перемены пошли на пользу «богатырям». В Орске вратарь хозяев пропустил четыре шайбы уже в первые 8 минут первого периода. Во втором периоде голкипера сменили, но он пропустил тоже четыре гола. Еще две шайбы хоккеисты из Чебоксар забили уже в третьей двадцатиминутке. Первый матч закончился с разгромным счетом 10:3 в пользу команды из столицы Чувашии.

Конечно, сохранить боевой настрой и голевую феерию хотелось и на второй матч. Эмоционального задела хватило на первый период, наши хоккеисты смогли в первые двадцать минут вколотить три безответные шайбы. А во втором периоде забить еще одну. Наши, правда, и сами пропустили три шайбы, но вторую победу завоевали.

На послематчевой конференции главный тренер ХК «Чебоксары» Сергей Нуржанов отметил, что все игры команды проходят как по одному сценарию. «Сначала забивают все, бегут все. А когда выходим на вторую игру, начинаются проблемы. Ребята выходят после разгромных побед, видимо, доигрывать. Разбираемся, говорим, но без толку», — подчеркнул тренер.

В свою очередь тренер соперника Виталий Казарин отметил силу чебоксарских хоккеистов. «В прошлом сезоне они второе место заняли. Мы только пришли, обучаем ребят, хотим, чтобы мужиками стали, бились. Показали характер, много шайб ловили на себя. Нашли нового вратаря, который неплохо отстоял. В дальнейшем рассчитываем на него», — подытожил тренер «Южного Урала — Металлурга».

Николай Иванов

Фото userapi.com: В первом матче игра ХК «Чебоксары» выглядела как «избиение младенцев». А во втором наши хоккеисты просто доигрывали серию.