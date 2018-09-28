Имя новорожденному Артему Дзюбе дали вовсе не в честь известного футболиста

Знаменит с пеленок

В Чебоксарах появился свой Артем Дзюба. Мальчик с таким именем и фамилией, тезка нападающего сборной России, чьи голы на прошедшем чемпионате мира по футболу подарили массу незабываемых эмоций миллионам россиян, родился в середине сентября в молодой семье Анатолия и Кристины.

Как рассказал «СЧ» папа мальчика, 24-летний Анатолий Дзюба, назвать сына Артемом родители намеревались давно и вовсе не в честь известного футболиста, так что одинаковые имя и фамилия не более чем случайное совпадение. Не приходятся большой и маленький Артем друг другу родственниками — они однофамильцы.

В отделе ЗАГС Калининского района Чебоксар имени новорожденного сначала не придали никакого значения — сотрудник, оформлявший документы, футбол этим летом не смотрел. Лишь чуть позже там обратили внимание, что маленький чебоксарец является тезкой прославленного спортсмена. В семье Артем стал первенцем, и специалисты отдела ЗАГС пояснили отцу малыша, что их семья может претендовать на получение ежемесячного денежного пособия. Такая поддержка молодых семей появилась в нашей стране с 1 января 2018 года.

Со звучной фамилией у Дзюбы-старшего тоже приключались интересные истории. «Когда люди узнают, что я Дзюба, никто не верит, что это моя настоящая фамилия. Думают, что это такое прозвище, кличка. А когда выясняется, что меня действительно так зовут, долго удивляются», — привел пример молодой человек. Сам он, кстати, работает в сфере строительства, к футболу не имеет никакого отношения и, по его собственному признанию, никогда не был фанатом этой игры.

Добавим, 30-летний футболист сборной России Артем Дзюба имеет чувашские корни — его мама родилась в Цивильске, а уже потом переехала в Москву. На чемпионате мира нападающий принял участие во всех матчах национальной сборной, в которых сумел забить три гола и сделать две результативные передачи.