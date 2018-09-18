НЕНАД ПОПОВИЧ,

министр инноваций и технологического развития Сербии

«С утра было приятно покататься на велосипеде по прекрасной набережной, где созданы все условия для занятий спортом и прогулок для горожан и гостей столицы республики. В Чувашии реализуются важные социально значимые инфраструктурные проекты, в том числе и в дорожной отрасли, строятся добротные дороги и мосты. Электротехнический кластер Чувашии — самый лучший в России и один из лучших в Европе. Российско-сербские отношения сегодня на высшем уровне. Экономическое сотрудничество достигает своего максимума. Рост товарооборота между Сербией и Россией за 8 месяцев 2018 года составил 25%. Сербия — единственная страна в мире, которая не имеет таможенных пошлин. Это открывает большие возможности для сотрудничества».

(На встрече с Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым)