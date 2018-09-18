Воллейболисты Вурнарского мясокомбината — сильнейшие в России и Белоруссии!

Убедительная победа

8 сентября 2018 года в Москве прошел ставший уже традиционным турнир по пляжному волейболу среди любительских команд предприятий мясоперерабатывающей промышленности.

Главным отличием турнира 2018 года стало существенное увеличение числа участников. Наряду с уже зарекомендовавшими себя с лучшей спортивной стороны командами из г. Омска «Омский Бекон», г. Москвы «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» и «Царицынский мясокомбинат», г. Клина «Клинский мясокомбинат», Пермского края «Кунгурский мясокомбинат», г. Брянска «Царь-Мясо», подмосковного мясокомбината «Бахрушинъ» активно проявили себя и новички турнира из поселка Вурнары «Вурнарский мясокомбинат». Всего в турнире приняло участие 14 команд среди сильнейших мясокомбинатов России и Белоруссии.

Турнир прошел в теплой дружеской атмосфере, тем более что и с погодой участникам повезло — день выдался сухой, солнечный, с легким ветром, дующим со стороны живописного Клязьминского водохранилища.

После жеребьевки начались игры, и с первых минут накал страстей на площадке достигал максимальных значений: боролись за каждый мяч, каждое очко. Эмоции передавались зрителям, образовавшим группы поддержки своих коллег.

Итогом турнира стала убедительная победа дебютантов турнира мужской команды «Вурнарский мясокомбинат» во главе с ее капитаном Владиславом Юрьевичем Поповым?— председателем Совета директоров АО «Вурнарский мясокомбинат». В состав команды вошли сотрудники различных подразделений: отдела сбыта, холодильного цеха, ИТР, отдела снабжения, свиноводческого комплекса. Среди женщин победу одержала женская команда «Клинский мясокомбинат». Победители и призеры получили дипломы и символические подарки от спонсоров. Впрочем, проигравших в турнире не было — все получили заряд бодрости и оптимизма, пообщались с коллегами, просто провели спортивный день на свежем воздухе.

Параллельно соревнованиям проходил круглый стол по актуальным вопросам и проблемам мясоперерабатывающей промышленности.

Вечером гостей и участников ждали праздничный банкет, выступление музыкальных коллективов, дискотека и файер-шоу.

Поздравляем всех наших спортсменов с отличным результатом и желаем дальнейших успехов и побед.

Владимир Петров