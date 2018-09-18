Ежегодный рост расходов бюджета Чувашии составляет более 10%

С наименьшей долговой нагрузкой

За последние три года налоговые доходы консолидированного бюджета республики ежегодно увеличиваются в среднем на 7,8%. А по росту поступления НДФЛ Чувашия в 2017 году заняла первое место среди субъектов ПФО и шестое — по России. Эти и многие другие цифры прозвучали на торжественном собрании, посвященном Дню финансиста.

В своем поздравлении приехавший на праздник Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил огромную роль финансистов в обеспечении устойчивости финансовой системы государства. «В финансовой отрасли республики работают опытные специалисты, — подчеркнул он. — Свидетельство этому — финансовая стабильность, своевременное финансирование социально значимых проектов… Эффективно управляя денежными потоками, вы содействуете укреплению экономики, повышению качества жизни населения».

По словам заместителя председателя правительства республики — министра финансов Светланы Енилиной, за последние два года рост расходов бюджета составляет более 10% ежегодно. «По темпу роста расходов Чувашия находится на втором месте по ПФО, — сообщила она. — В расчете на одного жителя республики за 10 лет расходы увеличились в два раза. Следует подчеркнуть, что увеличение расходной части бюджета обеспечивается при одновременном снижении государственного долга». Светлана Енилина также добавила, что уже на протяжении ряда лет по объему госдолга в расчете на одного жителя республика входит в тройку лидеров среди субъектов округа, имеющих наименьшую долговую нагрузку.