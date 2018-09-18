Все фонари и дорожки в «Амазонии» должны сдать к 1 октября

Строители кладут брусчатку, молодожены кидают монетки

Не прошло и двух недель после визита Главы Чувашии Михаила Игнатьева в этнопарк «Амазония», как Минкультуры республики пригласило сюда журналистов. Показать, что за столь короткое время строители учли все замечания Главы республики и весьма продвинулись к намеченной цели: к 1 октября выполнить все работы по контракту первого этапа паркового благоустройства. В погожие дни начала сентября подрядчики из компании «Стройка-21» обязались до конца месяца проложить на территории этнопарка дорожно-тропиночную сеть.

Встретивший работников СМИ представитель инвестора, заместитель генерального директора компании «Тригрупп» Руслан Аксаков провел всех по свежей брусчатке новых дорожек и сообщил, что на объектах увеличено количество рабочих, и работа подрядчиков активизировалась. Сейчас здесь работает порядка 120 человек, больше половины которых — работники «Зеленстроя», они занимаются подготовкой к масштабному парковому озеленению. Жалобы горожан на то, что в парке они каждый день наблюдают мало рабочих, Аксаков объяснил огромным пространством «Амазонии», это 60 га, а рабочие трудятся в разных зонах парка. К тому же каждый из объектов — совершенно самостоятелен, будь то тропиночная сеть или велосипедная дорожка. «Самые трудоемкие виды работ с грунтом и заливкой бетона уже выполнены, — объясняет куратор стройки, — большое же количество не приводит к быстроте, рабочие в таком случае только мешают друг другу».

За 10 дней со дня визита Михаила Игнатьева строители «Амазонии» ощутимо преуспели. По крайней мере, не только уложена брусчатка на дорожках, соединяющих центральный вход с водоемом «лебединой верности» и этот самый водоем с площадкой аттракционов, вместо которых несколько дней назад серели лишь бетон, а то и голая земля. Оборудованы также и восточный вход с площадкой отдыха. Идет установка освещения. Обочины всех дорожек уже подготовлены к посадке кустарников и поджидают саженцы. Самые масштабные работы идут на дороге, что связывает колесо обозрения и центральную парковую площадь: там укладывается брусчатка. Рабочие работают в две смены.

По словам Руслана Аксакова, как таковых торможений на самом деле не было. А имел место весьма большой объем работ. Но оговорился, что «было много технических вопросов, что возникают на любой стройке». Ну, например, поздно были разыграны конкурсы. Но на сегодня, уверяет представитель инвестора, все проблемы сняты. До 1 октября, времени окончания контракта на этот вид работ, каждый день четко распланирован. И они идут строго по графику.

Фото Максима Васильева: Тропинки из брусчатки выложены, осталось озеленить и украсить обочины.

Уже расчерченный свежеуложенными брусчатыми дорожками парк медленно, но все же начинает приобретать очертания действительно масштабного места отдыха и спорта. Самыми большими будут параллельные пешеходные и велосипедные дорожки — уже упомянутая от колеса обозрения к центральному входу и та, что заканчивается у свадебных шатров и идет в сторону «Волжского-3». Здесь же будут расположены парковки.

— Нас обвиняют в отставании от сроков, но, к сожалению, парк не может жить без дорожной сети, и такой масштабный проект делается не за один день и даже не за один год, — не устает объяснять Руслан Аксаков. — К тому же в парк в этом году уже посетили 750 тысяч человек, это в два раза больше, чем за такой же период прошлого года. Сюда приезжает много людей, празднующих свадьбы, фотографируются на центральной аллее. Это становится традицией. Молодожены приезжают, чтобы прокатиться на колесе обозрения, обойти вокруг водоема и кинуть монетку в фонтан.

Интересно, что огромное здание на территории парка, вокруг которого сломано столько копий по поводу его принадлежности к «офисно-торговому семейству», теперь гордо именуется фитнес-офисным центром. И ничего торгового там не предусматривается.

— Здесь не может быть торгового здания, — говорит замдиректора «Тригрупп», — люди перепутали два объекта. Торговый центр был запроектирован рядом со стадионом, но мы отказались от этого.

Этот фитнес-центр, архитектура которого так зримо перекликается с неоклассикой и скульптурами центрального входа, тоже планируют скоро сдать. Называется дата 1 декабря. По факту здание готово. Осталось доделать парковку и заезд.

Деревья в парке строители по-прежнему обещают сохранить все до единого и на последующих этапах стройки, вырубая только сорняки и старые кустарники. В бывшем лесном массиве парка лишь проложат дорожки, то есть территорию будут продолжать «окультуривать». Есть планы соорудить здесь большой зоопарк, вписанный в природный ландшафт. На этом месте уже выкопана большая «емкость» для наливного озера. А там, где расположен каток, работающий только зимой, предусмотрен картодром. Так что площадка будет функционировать круглогодично. И тоже буквально со следующего сезона.

Фото Максима Васильева: Дорога от входа в парк до колеса обозрения в ближайшем будущем — настоящая пешеходная «магистраль».