Призеры эстафеты поделились рецептом победы

Бежали не только спортсмены

Спортсмен и журналист, бурильщик и студент… Эстафета «Советской Чувашии» — это то самое соревнование, на котором могут встретиться в одном забеге люди самых различных профессий. Тот праздник, который привлекает людей к занятию спортом. И все же — как стать самым быстрым? Мы расспросили об этом победителей нашей эстафеты.

Неоднократные чемпионы эстафеты «СЧ», Сергей и Галина Ивановы с детьми, в этом году стали первыми и в забеге с младшей дочкой Дарьей семи лет, и в забеге со старшей Анжеликой двенадцати лет. Семья много раз побеждала и прежде, настолько часто, что Сергей даже не может назвать конкретное число, говорит, раз восемь или девять. Несмотря на подобный опыт, Ивановы считают своим долгом к соревнованиям все же готовиться — сначала проводится теоретическая подготовка (как стартовать и как передавать эстафетную палочку), потом практическая (бег, прыжки, подтягивание…). Глава семейства отмечает, что есть заслуга в победе и у школьного учителя девочек — педагога школы № 60 Николая Павлова.

«Еще вчера мы не знали, что побежим. Потому что я вчера был в Москве на соревнованиях, а супруга в Саратове, — рассказывает Сергей. — Она приехала сегодня в 7 утра, а я ночью. Все ради того, чтобы поддержать детей».

Девятиклассник Первомайской школы Батыревского района Константин Сорокин вспоминает интенсивные тренировки в последний месяц перед эстафетой. «Было сложно и морально, и физически, тренеры нас не жалели, — рассказывает он. — Но мы говорим им спасибо, ведь мы победили».

Лучшими среди представителей муниципалитетов республики стали ибресинцы. «В прошлом году мы были вторые, — говорит член команды Кристина Михайлова. — В этот раз лично я ради эстафеты целенаправленно бегала в пять утра, до работы. Конечно, бывало и лень, но соревнования есть соревнования, они не любят ленивых. А поскольку в одиночку ничего не сделаешь, мы еще и контролировали друг друга, спрашивали: «Ты тренируешься, бегаешь?»

А вот представители спортклуба «Юрат» специальных тренировок перед эстафетой не проводят. «Мы готовимся к соревнованиям в целом, — объясняет Иван Углев, тренер победившей в «женской номинации» команды. — Мы пятый год участвуем в эстафете «Советской Чувашии», и секрет нашего успеха — регулярный труд».

«Мы бурильщики», — гордо представляет себя и своих коллег Евгений Гурьев. Команда компании «Промтехстройсервис» на ежегодной эстафете впервые, но сразу же стала самой быстрой среди мужчин. «Директор всем помогает, он за спорт», — делится уже своим секретом успеха Евгений.

Фото Олега Мальцева: Соревнования в Москве и Саратове — не повод отказаться от участия в эстафете «СЧ», считают Ивановы.