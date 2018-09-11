Выборы в Чувашии прошли при хорошей явке

9 сентября, в Единый день голосования, в Чувашии распахнули двери 86 избирательных участков. Замещались 82 свободных депутатских мандата, в том числе 14 мандатов городских и районных Собраний депутатов, 68 — Собраний депутатов сельских поселений. Выборы проходили во всех муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики, кроме городов Чебоксары, Новочебоксарск и Аликовского района. Предварительные итоги Единого дня голосования в республике были озвучены на совещании в Доме правительства.

Председатель Центральной избирательной комиссии Чувашии Александр Цветков сообщил, что в среднем по республике явка избирателей составила 62,7%. При этом самая низкая явка зарегистрирована в городах Алатырь (24,75%) и Шумерля (26,27%), самая высокая — 100% — в округах Канашского и Красноармейского районов. «Из 82 разыгрываемых мандатов по 81 округу победили представители партии «Единая Россия», в одном — в Нижнекумашкинском сельском поселении Шумерлинского района — поддержку избирателей получил кандидат-самовыдвиженец», — сообщил руководитель ЦИК Чувашии.

Александр Цветков отметил, что результаты выборов свидетельствуют о стабильности общественно-политической ситуации в регионе, избиратели поддержали действующую власть.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев выразил благодарность организаторам и участникам выборов, подчеркнув, что конкурентная среда была создана и выборы прошли честно, с соблюдением избирательного законодательства и права граждан на волеизъявление. «Выигрывают те, кто не на словах, а на деле защищает интересы избирателей», — заметил руководитель региона.

Слова благодарности также были адресованы правоохранительным органам. Люди с пониманием относились к тому, что все избирательные участки были оборудованы стационарными металлодетекторами, а дежурные сотрудники полиции снабжены персональными видеорегистраторами.

По информации начальника штаба МВД по Чувашии Александра Кожемякова, нарушений общественного порядка в период подготовки и проведения Единого дня голосования не допущено.

Как отметил прокурор Чувашской Республики Василий Пословский, в настоящее время в установленном порядке проверяются поступившие в ходе избирательной кампании обращения и жалобы. На сегодняшний день существенных нарушений законодательства не выявлено.

Председатель Общественной палаты Чувашии Алексей Судленков отметил важность присутствия на избирательных участках членов корпуса общественных наблюдателей. Они с высокой ответственностью отнеслись к порученному делу, и это дало положительный результат. От имени Общественной палаты Алексей Судленков выразил признательность всем избирателям за проявленную гражданскую активность. Ведь, определяясь с выбором в пользу того или иного кандидата, люди формируют задачи перед всеми ветвями власти и подсказывают пути их решения.

Виктор Львов