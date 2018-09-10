Троллейбус в Новый город «придет» летом 2019 года

В Новом городе продолжаются работы по реконструкции дорог, тротуаров и велодорожек, а также строительству контактной линии для запуска троллейбусов.

В МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» сообщают, что к настоящему времени подрядчиком – ЗАО «ТУС» – установлены опоры для контактной сети, выполнено устройство контактной сети на III этапе (установлены кронштейны и две ветки контактного провода ФМ-85 протяженностью более 1 км), ведутся работы на строительстве диспетчерского пункта и тяговой подстанции.

Одновременно продолжается реконструкция магистральных дорог, которая проводится в 3 этапа: I этап – реконструкция дороги в границах мкр №1 жилого района «Новый город»; II этап – реконструкция дороги на участке от магистральной дороги №1 до транспортной развязки Марпосадское шоссе и пр. Тракторостроителей, включая примыкание. Длина реконструируемой магистрали составляет 1,9 км. Стоимость объекта — 237,87 млн рублей.

В настоящее время ведется расширение проезжей части на I этапе, устройство ливневой канализации, уложено асфальтобетонное покрытие на II этапе площадью более 9 тыс. кв. м. Ведутся работы по устройству тротуаров.

Работы по реконструкции дорог в Новом городе и запуск троллейбусной линии запланированы в начале лета 2019 года.