История республики на страницах «СЧ»

Съеденные побеги и оборванные трубки

71 год тому назад — 7 сентября 1947 года

Киносъемка в Кольцовке закончена

«ВУРНАРЫ. Группа работников Центральной ордена Красного Знамени киностудии документальных фильмов, руководимая кинооператором дважды лауреатом Сталинской премии В.А. Штатландом, закончила работы по съемке в Кольцовском орденоносном колхозе кадров для кинофильма «Имени Сталина». Засняты весенне-посевные работы в колхозе, уход за посевами, сенокос, уборка урожая и благоустройство колхозного села. Широко будут отражены также в фильме работа культурно-просветительных учреждений колхоза и быт колхозников.

В ноябре фильм выйдет на экраны страны».

60 лет тому назад — 6 сентября 1958 года

Из письма читателей в редакцию.

«В Чурачиках не охраняются зеленые насаждения. Деревья молодого парка поедает скот».

50 лет тому назад — 6 сентября 1968 года

Город Чебоксары раздвинул свои границы, включив в себя несколько окружающих поселков и сел. В результате в городе появилось несколько улиц с одинаковыми названиями. Было принято решение переименовать улицы. Заодно дали имена и новым городским мостам.

«Получили новые названия 7 улиц Чапаевского поселка. Бывшая Заводская стала теперь Социалистической, Калинина — Тенистой, Куйбышева — Промышленной, Мичурина — Земляничной, Пионерская — Пригородной, Садовая — Фруктовой, Чкалова — Коллективной.

В поселке Сосновка бывшая Восточная улица называется теперь Сплавной, бывшая Железнодорожная — Брикетной, Заводская — Лесопильной, Колхозная — Лесорубов, Кузнечная — Левобережной и т.д. Всего здесь переименовано 24 улицы. <…>

Мост через р. Чебоксарку, ведущий в западные кварталы города, назван Московским мостом. Мост через р. Кайбулку, соединяющий центр города с его восточной частью, назван Новочебоксарским мостом».

40 лет тому назад — 7 сентября 1978 года

В Чебоксарах непростая ситуация с телефонами-автоматами. В случае необходимости трудно найти исправный аппарат. Представитель народного контроля И. Златкин рассказывает о положении с эксплуатацией телефонов в городе.

«С начала года по 25 августа было установлено взамен разбитых и похищенных телефонных трубок — 338, номеронабирателей — 65, капсюлей телефонных — 132, микрофонных — 220 штук. Прямой ущерб от хулиганского отношения к телефонам составил 1738 рублей.

Вот, к примеру, результаты только одной проверки, проведенной связистами 17 июля. Из 172 телефонов-автоматов не работали 82, из них 77 не имели трубок, у трех не было номеронабирателей, и только 2 автомата были технически неисправны не по вине человека. По районам города картина вырисовывается такая: в новоюжном жилом массиве, который практически не телефонизирован и население его в большинстве случаев пользуется услугами телефонов-автоматов, из проверенных 30 аппаратов 18 было без трубок. В Московском районе из 51 автомата трубки были оборваны у 23. Но особенно тревожно в центральной части города — от вокзала до набережной Волги неисправными оказались 78 процентов проверенных телефонов».

30 лет тому назад — 7 сентября 1988 года

Читатель В. Михайлов обратился в редакцию с предложениями, как облегчить жизнь грибникам и рыболовам Чувашии.

«Предлагаю заинтересованным организациям выпустить небольшую брошюру с подробным описанием грибных мест и многими другими сведениями для отправляющихся в лес.

Кстати, и для рыболовов тоже пора издать краткий справочник. В нем, например, указать запрещенные места ловли рыбы, напечатать выписку из правил и многое другое, что необходимо знать любителям-рыболовам».

От редакции

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Новый жилой массив в восточном районе Чебоксар. Рис. И. Скворцова. 4 сентября 1968 года