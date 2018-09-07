Теплоход из Чебоксар сел на мель в Нижегородской области

Инцидент произошел 5 сентября на реке Оке: после прохождения метромоста теплоход «Окский-44», принадлежащий чебоксарской «Судовой компании «Аврора», вышел за левую кромку судового хода и сел на мель.

В составе экипажа сухогруза, перевозившего более двух с половиной тысяч карбонатной породы, находилось 9 человек. По сообщению ИАА «ПортНьюс», пострадавших и разлива нефтепродуктов не было. Судовой ход из-за ЧП не был перекрыт, потеря осадки теплохода составила 10 сантиметров. А утром 6 сентября к теплоходу подошли плавкран и баржа из г. Чкаловска для проведения спасательной операции. Редакция связалась по телефону с директором ООО «СК «Аврора» Натальей Тимофеевой. Она сообщила, что теплоход «Окский-44» удалось оперативно вызволить из плена, и он продолжил свой путь по реке.

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