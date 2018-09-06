Депутат Госдумы от Чувашии Николай Малов учредил именные стипендии

Депутат Госдумы от Чувашии, член фракции «Единая Россия» Николай Малов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний, в Чувашском государственном педагогическом университете имени И.Я. Яковлева. Парламентарий поздравил студентов и преподавателей вуза с началом учебного года.

«Дорогие ребята, 1 сентября — это начало очередного этапа на пути к новым вершинам и личностному росту. Пусть учебный год будет для вас интересным и плодотворным, принесет радость открытий и новых достижений! В первую очередь хочется поздравить первокурсников, для которых только-только начинается студенческая жизнь. Сегодня здесь учатся ребята не только из Чувашии, но и из многих других регионов страны. Уверен, что вы будете беречь и развивать славные традиции, сложившиеся в старейшем педагогическом вузе республики», — напутствовал студентов Николай Малов.

Парламентарий также вручил дипломы на получение именных стипендий депутата Госдумы ребятам, добившимся успеха в научно-исследовательской деятельности, в творческой и спортивной жизни университета. С начала учебного года их будут получать 10 студентов с разных факультетов ЧГПУ.