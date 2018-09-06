Двум учебным заведениям Чувашии присвоен статус специализированных центров компетенций (СЦК)

Такое решение принял экспертный совет Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Аттестаты получили Межрегиональный центр компетенций — Чебоксарский электромеханический колледж (он аккредитован как СЦК национального статуса по компетенции «Электроника») и Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий (СЦК регионального статуса по компетенции «Кирпичная кладка»).

А в прошлом году в Чебоксарском техникуме технологии питания и коммерции аккредитовали сразу два СЦК регионального статуса — по компетенциям «Кондитерское дело» и «Ресторанный сервис». Аттестаты эти подтверждают, что площадка учебного заведения по данной компетенции соответствует стандартам WorldSkills, обладает полноценной материально-технической базой и квалифицированными экспертами.