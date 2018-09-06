Суд вернул муниципалитету незаконно проданный участок в Марпосадском районе

В Мариинском Посаде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей чиновницы, обвиняемой в махинациях с муниципальным земельным участком.

Речь о бывшей сотруднице администрации Мариинско-Посадского городского поселения. По версии следствия, в декабре 2016 года обвиняемая, будучи секретарем комиссии по организации и проведению аукциона по продаже муниципального участка площадью более 500 кв. метров, рыночной стоимостью более 247 тыс. рублей попросила свою родственницу, не подозревавшую о ее преступных намерениях, принять в нем участие от своего имени.

В итоге та была признана победителем аукциона, предложив цену за участок в сумме свыше 206 тыс. рублей. А секретарь комиссии подделала протокол о результатах аукциона, указав в нем недостоверные сведения о продаже участка по цене около 129 тыс. рублей. На основании этой подделки участок был реализован родственнице по заниженной цене и оформлен в ее собственность. Однако фактически землей завладела фигурантка дела. Таким образом, администрации городского поселения причинен ущерб на общую сумму более 247 тыс. рублей.

В СУ СКР по Чувашии сообщили, что земельную аферу выявила районная прокуратура. По ее иску решением суда участок возвращен в собственность администрации поселения. Дело направлено в суд.