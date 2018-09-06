В Чебоксарах открывается выставка художника по тканям

Цветущий сад текстиля Алевтины Елсуковой

Создатели кроков, то есть художники по тканям, в отличие от живописцев или графиков всегда оставались как бы в тени своих творений. Которые тем не менее «тиражировались» буквально тысячами метров, радуя дизайнеров и обладателей разноцветья самой разнообразной одежды, а также штор, скатертей и гобеленов сказочными узорами и фантазийными расцветками.

Так было и в СССР, такой же отчасти остается ситуация и по сей день. Поэтому так приятно увидеть редкую памятную выставку работ художника, всю жизнь трудившегося на ниве оформления тканей. 7 сентября в Чувашском художественном музее будет представлено творчество Алевтины Елсуковой, более 30 лет проработавшей во славу текстиля.

В своих залах ЧГХМ выставил более сотни работ мастера из своей коллекции, а также из коллекций Чувашского национального музея и одного из частных собраний. Кроме кроков здесь есть и графика, а также образцы самих тканей, нетканых изделий, сделанных по рисункам мастера на Чебоксарском ХБК и на украинской фабрике нетканых материалов города Ровно.

Алевтина Елсукова (1932-2005) родом из Кировской области, она родилась в деревне Мартыново. А училась высокому ремеслу в Чебоксарском художественном училище, после которого работала на Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате. Причем была одним из первых комбинатских художников, поднимавших там вместе с коллегами это творчество с нуля.

Алевтина Андреевна вспоминала: «Мы, четверо художников, — А. Елсукова, Ю. Волков, А. Мочалов, Н. Николаев — были первыми художниками огромного текстильного комбината, первого в истории региона Большая Волга. Начинали историю набивного текстиля этого региона, запускали станки с нашими рисунками. Кроме того, согласно плану работы комбината каждому художнику необходимо было создать не менее 20 рисунков в год и утверждать их на специализированных художественных советах Министерства легкой промышленности СССР».

КСТАТИ

К Олимпиаде-80 Алевтина Елсукова создала столовые комплекты и полтора десятка каймовых композиций, которые были отмечены на конкурсе сувениров и разлетелись по разным городам и странам как символы дружбы народов, в которую так верили в СССР.

ЧХБК в свое время направил художницу на специализацию на знаменитую ивановскую фабрику «Красная Талка», где она стала настоящим мастером по оформлению тканей. А в середине семидесятых годов Алевтина Андреевна поехала пытать счастья на Украину, в Ровно, где стала специалистом и по нетканым изделиям.

Когда попадаешь в пространство, где собраны эти тканые россыпи, будто оказываешься в саду сразу всех времен года. А вернее, в цветнике — радостном, свежем и торжествующем. Свои чувства, эмоции и переживания художник текстиля переплавляет в изображения множества соцветий, то рыжих, то голубых, то огненных, а то и колючих, как кактусы. Прежде чем создать эскиз для ткани, мастер много рисует: травы, букеты, огромное количество букетов, полевые цветы. Плавность и прозрачность акварели затем сменят тщательная проработка деталей для ситцев и сатинов, а мягкость пастели — тканое изящество рушников.

Однако сатины и поплины были не только «цветочным царством». Социальный текстильный заказ брал шире. Так появляются ее знаменитые эскизы для сатина «Приезжайте к нам в Чувашию» и даже «Герб г. Чебоксары». Русское народное развивали кроки «Вятские мотивы» и «Вологодские напевы», не говоря уже о «Хохломе». Была и такая ткань, как «День рыбака»! Среднеазиатские архитектура и орнамент дали жизнь крокам «Самарканд», «Узбекские мотивы», «Восточные мотивы».

В СССР художники много ездили по огромной стране. Алевтина Елсукова изучала народные традиции в разных республиках, черпала вдохновение в русских лубке, хохломе, кружевах и филиграни, узорах Украины, Прибалтики, Средней Азии и Кавказа, без устали зарисовывая их в музеях и обычных сельских домах. Все это получало вторую жизнь в ее тканях, которые стали основой не одной коллекции модной одежды того времени.

Работы Алевтины Елсуковой демонстрировались в 26 странах мира, в том числе во Франции, Австрии, Голландии, Болгарии, США, Австралии, Турции, Ливии, Сирии и Алжире.

Этот портрет Алевтины Елсуковой в 1975 году написал Николай Карачарсков.