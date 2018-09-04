В Чувашии дорожная разметка наносится дважды за сезон

249 ДТП в текущем году было совершено при сопутствующих неудовлетворительных дорожных условиях. В том числе из-за отсутствия, и или плохой видимости горизонтальной разметки на проезжей части, — сообщил на еженедельном совещании у Главы Чувашии министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Иванов.

Владимир Иванов пояснил, что горизонтальная разметка на республиканской сети дорог в текущем году наносится дважды. Первый этап с мая по июнь горизонтальная разметка выполнялась краской (эмалями) и пластиком. Сейчас с августа по сентябрь продолжается второй этап, производится обновление горизонтальной разметки краской (эмалями). Общая протяженность дорог, на которых должна быть нанесена дорожная разметка – 1 507 км. Также обновление дорожной разметки ведется на местной сети автомобильных дорог, протяженностью 5785 км.

Михаил Игнатьев поручил обратить особое внимание и взять в работу нанесение горизонтальной разметки в районах и муниципалитетах. По данным УГИБДД МВД Чувашской Республики в неудовлетворительном состоянии дорожная разметка находится в Алатырском и Урмарском районах.

Всего же по итогам 8 месяцев текущего года итоговые показатели состояния аварийности на территории Чувашской Республики можно охарактеризовать как положительные. По состоянию на 30 августа 2018 года на территории Чувашской Республике зарегистрировано 772 ДТП, в которых 84 человека погибло, ранено — 1007. В целом наблюдается снижение количеств ДТП более, чем на 10%