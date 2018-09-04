Уличенные в коррупции начальники сразу становятся «бывшими»

Директора МУПов «засветились»

В Вурнарском районе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МУП «Банно-прачечный комплекс», обвиняемого в присвоении чужого имущества и краже.

В частности, по версии следствия, с июня 2013 по сентябрь 2017 года директор похитил свыше 960 тысяч рублей. Получил он их из кассы предприятия якобы на приобретение дров для отопления бани у местных жителей, хотя ничего у тех не покупал.

Кроме того, без согласования со своим работодателем — администрацией Вурнарского района — он незаконно предоставил свой личный автомобиль в аренду муниципальному предприятию и за неполный год неправомерно выплатил себе компенсацию — 120 тысяч рублей. Затем, уже будучи уволенным с должности директора и имея доступ к системе интернет-банкинга, он перечислил себе со счета МУПа свыше 17 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

А в Моргаушском районе за злоупотребление полномочиями перед судом предстал бывший директор МУП «Бюро технической инвентаризации» (далее реорганизованного в ООО «БТИ»). По материалам дела, с лета 2014 по август 2016 года он, действуя в интересах фактически возглавляемой им другой коммерческой организации (по документам директором и учредителем этой фирмы был его знакомый), неоднократно предоставлял ей бесплатно, без заключения соответствующих договоров оборудование для изготовления технических планов, а также подчиненных ему работников. В итоге бюро причинен материальный ущерб на сумму свыше 200 тысяч рублей.

Поскольку обвиняемый не судим, ему инкриминировалось преступление средней тяжести, вину он признал, полностью загладил перед БТИ причиненный имущественный вред, суд прекратил уголовное дело. И назначил бывшему директору судебный штраф в 70 тысяч рублей. Факты противоправной деятельности обвиняемого выявлены сотрудниками Управления ФСБ по Чувашии.

Не всегда взятки гладки

На такую же сумму оштрафован признанный виновным в получении взятки бывший исполняющий обязанности начальника отдела — главный государственный инспектор труда Госинспекции труда в Чувашии.

Как установлено СУ СКР и судом, в мае этого года инспектор получил 20 тысяч рублей, пообещав не привлекать к административной ответственности за нарушение законодательства об охране труда организацию как юридическое лицо. Штраф планировалось назначить только должностному лицу, что в несколько раз снизило бы размер санкции. После получения вознаграждения инспектора задержали правоохранители.

За попытку подкупа сотрудника горадминистрации выслушала приговор жительница Шумерли. В феврале этого года она попыталась передать взятку, 15 тысяч рублей, начальнику отдела земельных и имущественных отношений муниципалитета. При этом представляла интересы знакомой — индивидуального предпринимателя. А той, как ранее сообщала «СЧ», было необходимо содействие по незаконному обмену принадлежащей ей доли в земельном участке под расселенным бараком, где она раньше проживала, на другой участок, который ей был предоставлен в аренду под индивидуальное жилищное строительство. Но договор расторгли по причине неуплаты арендных платежей. Однако чиновник от денег отказался, а противоправные действия злоумышленниц были пресечены сотрудниками УФСБ России по Чувашии.

Обеих женщин обвинили в покушении на дачу взятки. Первой была осуждена предпринимательница, признавшаяся в попытке подкупа и получившая условный срок в 4 с половиной года. А в нынешнем августе перед судом предстала ее сообщница, по приговору она оштрафована на 900 тысяч рублей.