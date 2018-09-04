Машина времени

50 лет тому назад — 1968 год

«…Команды школ, а также девушек и женщин бегут короткий этап — вокруг сквера на площади Ленина. Его длина четыреста тридцать метров. В этом году несколько изменен второй маршрут, по которому побегут юноши средних специальных учебных заведений и сборные команды. Если раньше участники попадали на площадь Ленина с улицы Урицкого через Кузнечную (проход между Домом Советов и Дворцом культуры электроаппаратчиков), то теперь они должны бежать по улице Урицкого до стадиона, обогнуть строящееся здание музыкально-педагогического и художественно-графического факультетов пединститута и только после этого поворачивать на площадь Ленина. Протяженность этого маршрута — 1200 метров».