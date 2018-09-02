Кадеты учатся летать

Для этого у них теперь есть все условия

1 сентября, когда новый Чувашский кадетский корпус им. Героя Советского Союза А. В. Кочетова распахнул свои двери, даже погода была летной. С утра, правда, прошел дождь, а к началу торжеств засияло солнце.

Высоких гостей встречали концертом на площадке перед дворцом культуры Тракторостроителей. Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Республике Беларусь Михаил Бабич и Глава Чувашии Михаил Игнатьев поаплодировали мастерам сцены и восхищенно понаблюдали за парадом кадетов и дошколят. Следующая остановка — возле стендов, рассказывающих о начале строительства, кадетского корпуса, а также о новых объектах, которые здесь должны появиться в скором времени. И главный в перечне – ледовый дворец. Михаил Игнатьев сообщил, что ледовая арена будет строиться на средства федерального и республиканского бюджета. 80 миллионов рублей предполагается освоить уже в этом году.

Михаил Бабич, под чьим патронажем началось возведение Кадетского корпуса в Чебоксарах , сообщил, что накануне завершилось строительство подобного учебного заведения в Нижегородской области. Но Чувашский кадетский корпус он отметил особенно.

— Конечно, украшением нашего проекта «КаДетство» является этот великолепный кадетский корпус, первую капсулу которого мы заложили чуть более года назад. И этот великолепный храм знаний, по-другому нельзя назвать, с этого момента начнет служить нашим ребятам, — сказал бывший полномочный представитель Президента РФ в ПФО.

Обращаясь к кадетам, Михаил Бабич пожелал им максимально использовать условия, которые созданы в новой школе. «Совсем не обязательно, что все из вас встанут в армейский строй. Вы можете выбрать другую профессию. Но, конечно, мы надеемся, и практика реализации проекта «КаДетство» показывает, что более 70 процентов наших выпускников выбирают себе дальнейший жизненный путь в качестве офицеров либо российской армии, либо специальных служб и наших правоохранительных органов», – сказал он .

Он также отметил, что за реализацией проекта стоит неустанный труд большого числа людей и поблагодарил правительство Чувашии, Минобороны России, и группу компаний «Ренова» за вклад в реализацию четырехстороннего соглашения, подписанного в прошлом году Москве.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, приветствуя ребят, гостей и педагогов отметил, что в Чебоксарах открывается не просто новое образовательное учреждение — новая страница в истории кадетского движения и патриотического воспитания республики. По его словам, в кадетском корпусе создана благоприятная инновационная образовательная среда для всестороннего развития личности. Глава Чувашии также напомнил, что чувашская земля воспитала немало славных сынов Отечества, связавших свою жизнь с небом и достигших больших высот. В их числе Герой Советского Союза Александр Васильевич Кочетов, имя которого носит кадетский корпус и дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Андриян Григорьевич Николаев.

В торжественном мероприятии приняла участие и Аделина Сотникова — прославленная фигуристка, чемпионка зимней Олимпиады в Сочи. Она поблагодарила Михаила Бабича и Михаила Игнатьева, всех жителей Чувашии за добрую память об Александре Васильевиче Кочетове. Аделина является правнучкой летчика, в Великую Отечественную войну выигравшего не один десяток воздушный боев. Олимпийская чемпионка поздравила детей и их наставников с Днем знаний, пожелала каждому найти свою дорогу в жизни и – больших и малых побед.

А заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов, сообщил, что Воздушно-космические силы берут под патронаж последующее взросление и воспитание чувашских кадет. «Сегодня мы в очередной раз убеждаемся, что своевременно выполняются те планы, которые ранее казались грандиозными. — сказал он. — Перед нами – великий храм, который будет заниматься патриотическим воспитанием нашей молодежи».

Традиционно в учебном заведении прозвенел первый звонок. А затем также традиционно состоялось перерезание алой ленты у парадного входа. Освящение нового здания, совершил митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Он также преподнес Михаилу Бабичу в дар эксклюзивный экземпляр Библии с пожеланиями удачи на новом поприще в Республике Беларусь. Затем участники торжественной церемонии осмотрели помещения кадетского корпуса. Особый интерес вызвало спортивный, теннисный и тренажерный зал. За тренировками застали боксеров, каратистов и баскетболистов. Директор Чувашского кадетского корпуса Татьяна Казакова провела почетных гостей по учебным классам. Хорошее впечатление оставил у них компьютерный класс, стрелковый тир, шахматный зал. Далее все проследовали в актовый зал, где прошел первый в кадетском корпусе урок – урок мужества.

Справка «СЧ»

В церемонии открытия Чувашского кадетского корпуса приняли также участие Герой России, генерал-лейтенант авиации, почетный гражданин Чувашской Республики и города Чебоксары Николай Гаврилов. Герой России, летчик-испытатель Владимир Рахманов, Герой России, космический испытатель, почетный академик Российской академии космонавтики Сергей Нефёдов, представитель Группы компаний «Ренова», генеральный директор ПАО «Химпром» Сергей Науман, члены Попечительского совета Чувашского кадетского корпуса, другие официальные лица, а также кадеты, их родители и педагоги.

Подробнее о событии мы расскажем в ближайшем номере нашей газеты.