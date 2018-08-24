Лана покоряет Новую Зеландию

Сегодня в Новой Зеландии стартует чемпионат мира по фристайлу среди юниоров. В составе сборной России выступает и наша землячка Лана Прусакова.

Спортсменка из Чувашии выйдет на старт в двух дисциплинах: слоуп-стайл и биг эйр. Также цвета российского флага будут защищать Анастасия Таталина, Валерия Демидова и юниоры Максим Вихров и Кирилл Гладков. Сегодня и завтра у спортсменов квалификация и финалы в биг эйре. А 26 и 27 августа Лана будет соревноваться в слоуп-стайле.