За что наказан адвокат

К 10-тысячному штрафу приговорен член Адвокатской палаты республики за публичное оскорбление полицейского.

Как выяснилось, осенью прошлого года в поселке Урмары он находился в общественном месте подшофе. Правонарушителя доставили в местную полицию для оформления протокола. Там нетрезвый юрист показал свое «я» — вел себя непристойно, матерился. А на замечание начальника отделения уголовного розыска, что такое поведение недопустимо, адвокат «публично оскорбил полицейского в присутствии посторонних лиц, унизив его честь и достоинство», сообщили в СУ СКР по Чувашии. За что и поплатился. Приговор не вступил в законную силу.