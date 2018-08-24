Картой «Мир» в Чувашии стали расплачиваться чаще

Около 280 тыс. карт национальной платежной системы «Мир» было выпущено в Чувашии к 1 июля этого года. В период с января по июнь 2018 года на территории региона совершено порядка 10 млн операций с использованием этих карт, что в 81 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Минфина Чувашии.

За шесть месяцев товары и услуги картами «Мир» в республике оплатили почти 7 млн раз, средняя стоимость покупки составляла 565 рублей. Остальные транзакции приходились на снятие наличных денег.

А газета «Ведомости» рассказывает, что российские банкоматы будут оборудованы устройствами для бесконтактной оплаты. Одно из преимуществ этого — снижение риска забыть карту в приемнике и увеличение скорости операций.