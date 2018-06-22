Бойцы вернулись домой

Июнь — всегда немного грустный месяц. Сколько бы ни было в нем разных радостных событий — выпускные вечера, День республики, мы не можем забыть и июнь 1941-го.

В этом году об уже далекой от нас Великой Отечественной напомнили сразу несколько событий, связанных с обнаружением останков наших земляков, погибших на ее фронтах.

11 июня в деревне Сергеевка Москакасинского сельского поселения Моргаушского района с воинскими почестями были захоронены останки красноармейца Тимофея Перкова. Они были подняты в ходе поисковых работ весной этого года на Терском хребте Республики Ингушетия поисковыми отрядами «Курган» (Нижний Новгород) и «Малгобек» в составе поисковиков Ингушетии и Чеченской Республики. Перков со своими боевыми товарищами по 62-й отдельной бригаде морской пехоты участвовал в обороне города Малгобек и пропал без вести в октябре 1942 года, ровно через месяц после призыва на фронт.

Тимофея Перкова похоронили накануне Дня России. Символично, что в этом торжественном событии участвовали делегации Чеченской Республики, Республики Ингушетия, Нижегородской области, продемонстрировав скрепленную еще на фронте дружбу народов разных национальностей.

22 июня еще два бойца из Чувашии найдут вечный покой на родной земле. Их останки были найдены в районе урочища (бывшей деревни) Митино Ельнинского района Смоленской области поисковым отрядом «За Родину!» из города Десногорск.

Останки красноармейца Ивана Афиногенова будут торжественно захоронены на сельском кладбище деревни Юманаи Юманайского сельского поселения Шумерлинского района. Митинг прощания начнется в парке Победы деревни Юманаи в 12 часов.

Второй боец — уроженец деревни Шоркасы Кошноруйского сельского поселения Канашского района Николай Семенов. Односельчане соберутся на прощание со своим земляком в 11 часов.

Наша газета непременно расскажет и об этих защитниках Отечества, и о людях, нашедших их через семь с лишним десятилетий, и о том, как вернулись они на родную землю и нашли там свой вечный покой.