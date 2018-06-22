С 22 по 28 июня на территории города Чебоксары будет ограничена продажа алкогольной продукции

Администрация города Чебоксары информирует руководителей хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, об ограничении реализации алкогольной продукции 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28 июня.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.11.2012 № 481 «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Чувашской Республики» (далее — Постановление) установлен полный запрет розничной продажи алкогольной продукции:

— 22, 23, 24, 26 и 28 июня — в день проведения в муниципальных образовательных организациях среднего общего образования праздничных мероприятий, посвященных выдаче аттестатов о среднем общем образовании;

— 27 июня — в день празднования Дня молодежи.

Кроме этого, 25 июня планируется проведение массовых мероприятий в ресторанах «Роланд» (ул. Константина Иванова, 1Г) и «Garden Hall» (ул.Университетская, 52). В связи с чем, в соответствии с Постановлением, розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива, в указанный день на прилегающих к указанным организациям территориях запрещена.

Справочно: ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Информацию, опубликованную 19 июня, считать недействительной.

Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики