23 июня в больницах республики пройдут Дни открытых дверей

23 июня в целях повышения доступности и качества оказания медицинской помощи населению в больницах республики состоится День открытых дверей. В эту субботу пациенты смогут проконсультироваться с врачами общей практики и узкими специалистами.

В поликлиниках Городской детской клинической больницы специалисты будут вести прием с 8:00 до 13:00. Справочная информация по телефонам: поликлиника №1 (пр. Тракторостроителей, 12) (8352) 70-99-91, поликлиника №2 (Энтузиастов, 28) (8352) 70-99-92.

В Республиканском кардиологическом диспансере в этот день врачи-кардиологи будут вести консультативный прием пациентов с 08:00 до 13:00. Записаться можно по телефону регистратуры: (8352) 62-00-25.

Администрация Городского клинического центра (поликлиника №1 и поликлиника №2) приглашает всех желающих на День открытых дверей с 7:00.

Напоминаем, если Вы записались на прием, но не можете явиться на консультацию, пожалуйста, сообщите об этом в регистратуру, чтобы талон к врачу был доступен другому пациенту. Для более эффективного приема у врачей-специалистов желательно иметь на руках результаты медицинских обследований и клинических анализов.

При себе необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования, паспорт и СНИЛС. С графиком проведения Дней открытых дверей в медицинских организациях в 2018 году можно ознакомиться здесь.

Источник: Министерство здравоохранения Чувашской Республики