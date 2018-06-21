В техникумах и колледжах республики стартовала приемная кампания

С 20 июня идет прием документов в техникумы и колледжи по профессиям и специальностям среднего профессионального образования.

На бюджетные места для обучения по программам среднего профессионального образования смогут поступить более 7 тысяч выпускников школ.

Прием осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование.

Прием на обучение по программам среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной основе. Вступительные испытания предусматриваются только по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств.

Стандартный пакет документов включает в себя заявление, паспорт, оригинал или копию аттестата и 4 фотографии.

Поступающие вправе направить заявление о приеме, необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования, а также в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в образовательной организации).

Прием заявлений в образовательные организации на очную форму получения образования продлится до 15 августа, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 10 августа.

Сроки приема заявлений в образовательные организации на иные формы получения образования (очно-заочная, заочная) устанавливаются правилами приема.

Источник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики