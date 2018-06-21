Глава Чувашии вручил огнеборцам республики ключи от 26 новых автомобилей

20 июня Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в торжественном вручении ключей от новых автомобилей Чувашской республиканской противопожарной службе ГКЧС Чувашии и Лесной охране Минприроды Чувашии.

Торжественная церемония состоялась на Красной площади города Чебоксары.

15 пожарных автомобилей на базе полноприводных шасси УРАЛ и КАМАЗ получили пожарные части поселков Сосновка Заволжского территориального управления города Чебоксары и Киря Алатырского района, сел Аликово, Батырево, Комсомольское, Красные Четаи, Моргауши, Порецкое, Шемурша, Яльчики и Янтиково.

11 легковых машин повышенной проходимости марки Chevrolet Niva пополнили автопарки структурных подразделений Лесной охраны Минприроды Чувашии по Алатырскому, Вурнарскому, Ибресинскому, Канашскому, Кирскому, Мариинско-Посадскому, Опытному, Чебоксарскому, Шемуршинскому, Шумерлинскому и Ядринскому лесничествам.

Вся техника закуплена за счет средств регионального бюджета. На их приобретение в 2018 году из республиканской казны выделено 96 млн 600 тыс. рублей.

Глава республики Михаил Игнатьев обратил внимание, что Чувашия впервые проводит масштабное обновление парка пожарной техники. Выделения бюджетных средств в таком объеме на приобретение техники не было за всю историю развития пожарной охраны.

Руководитель региона поблагодарил начальника Главного Управления МЧС России по Чувашской Республике Станислава Антонова, председателя Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамина Петрова и всех огнеборцев за ответственную работу. Он отметил, что за последние годы во многом благодаря повышению профессионализма специалистов служб, техническому оснащению пожарных подразделений, профилактической работе в республике достигнуто снижение количества пожаров, не допущено лесных пожаров.

Михаил Игнатьев выразил уверенность, что новая техника улучшит показатели оперативного реагирования, повысит эффективность работы по профилактике и тушению пожаров, спасению людей, материальных ценностей, лесных богатств республики. «Обеспечение безопасности — одна из основных государственных задач. Рассчитываю, что профессионализм, мужество и выдержка огнеборцев Чувашии и впредь будут залогом надежной защиты населения и территории региона от пожаров и чрезвычайных ситуаций», — заключил он.

Председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров отметил, что из бюджета республики в 2018 году на обновление парка пожарных автомобилей выделено порядка 89 млн рублей. Приобретены 16 единиц автоцистерн на шасси УРАЛ. За счет экономии в ходе проведенных торгов дополнительно приобретена пожарная автоцистерна с лестницей на полноприводном шасси КАМАЗ. «Сегодня мы вручили ключи от 15 машин пожарным частям. Кроме того, еще два автомобиля будут вручены на торжественных мероприятиях, посвященных Дню Республики. Парк пожарных автомобилей Чувашской республиканской противопожарной службы с учетом поставленной техники обновится на 31%», — заметил он.

На приобретение 11 машин повышенной проходимости марки Chevrolet Niva для подразделений Лесной охраны Минприроды Чувашии выделено 7 млн 600 тысяч рублей. «На этих автомобилях возможно одолеть любое бездорожье на территории земель лесного фонда», — не скрывал радости директор казенного учреждения Чувашской Республики «Лесная охрана» Минприроды Чувашии Владимир Курчин.

Заместитель председателя Совета ветеранов МЧС России по Чувашской Республике, кавалер двух орденов мужества Василий Нягин выразил признательность Главе республики за внимание, уделяемое пожарной охране Чувашии, укрепление ее материально-технической базы и улучшение условий труда работников. «Одна новая машина способна заменить три старых по вывозимой воде. Намного облегчится труд пожарных, увеличится оперативность. Для огнеборцев это большая радость и стимул для повышения профессионализма», — отметил он.

«Для лесной службы, которая охраняет огромные территории, эти машины — неоценимый подарок», — подчеркнул ветеран лесной отрасли Пётр Тихонов, возглавлявший с 1992 по 1994 год комитет по лесному хозяйству Чувашской Республики.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики