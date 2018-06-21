АНТОН ТИМКИН, заместитель генерального директора федерального Фонда новых форм развития образования:

«В Чувашии дети, которые получают дополнительное образование в технопарке «Кванториум», показывают хорошие знания и навыки. 46 воспитанников технопарка стали призерами и победителями всероссийских олимпиад и конкурсов. На сегодня «Кванториум» в Чувашии — лидер в области биологии. Его команды делают проекты, получающие призовые места в самых авторитетных профильных соревнованиях. А у Чувашии есть все основания включиться в реализацию новых перспективных проектов в сфере образования в числе первых субъектов федерации».