Общая цель — доверие граждан

Вчера состоялась рабочая встреча Михаила Игнатьева и директора Федеральной службы судебных приставов — главного судебного пристава Российской Федерации Дмитрия Аристова, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Обсуждалось взаимодействие службы судебных приставов с органами государственной власти Чувашии по вопросам исполнительного производства. «Насколько мне известно, за последние два года в консолидированный бюджет было перечислено почти 5,5 млрд рублей, а с начала этого года — уже более 750 млн рублей», — констатировал Дмитрий Аристов.

Он заметил, что в республике большое внимание уделяется обеспечению жильем детей-сирот, а также ликвидации задолженности по заработной плате. Положительной оценки удостоилась и совместная работа УФССП России по Чувашии и органов власти республики по обеспечению безопасности в судебных участках мировых судей.

Глава Чувашии, в свою очередь, подчеркнул, что и для службы судебных приставов, и для правительства республики основная цель — повышение доверия граждан к деятельности органов власти, в том числе путем обеспечения исполнения судебных решений.