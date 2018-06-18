Определен подрядчик, который достроит мост через р. Большой Цивиль

Сегодня, 18 июня 2018 года, был подписан государственный контракт с подрядчиком на завершение реконструкции моста через р. Большой Цивиль с подходами на 677+174 км трассы М-7 «Волга».

В рамках контракта подрядчик возведет земляное полотно и устроит дорожную одежду общей протяженностью 2 км. На всем протяжении объекта будут построены линии электроосвещения и установлено барьерное ограждение.

Для безопасности и удобства жителей села «Три избы» Цивильского района построят остановочный павильон. Стоимость контракта – 282 млн рублей. Объект включен в Федеральную адресную программу. Работы планируется завершить в октябре этого года.

Пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Федерального дорожного агентства