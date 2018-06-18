Доходы республиканского бюджета за январь-май 2018 года составили 21,5 млрд. рублей

Консолидированный бюджет Чувашской Республики за январь-май 2018 года исполнен в целом по доходам в объеме 21556,0 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2017 года на 6,5%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 14527,2 млн рублей и 5,2% соответственно.

Объем поступлений налоговых доходов составил 13406,7 млн рублей, в том числе:

налога на доходы физических лиц – 4611,1 млн рублей,

налога на прибыль организаций – 3979,9 млн рублей,

налогов на совокупный доход – 1549,7 млн рублей,

акцизов – 1490,9 млн рублей.

За январь-май 2018 года крупными, экономически или социально значимыми организациями уплачено налогов в консолидированный бюджет Чувашской Республики в сумме 4796,8 млн рублей, что составляет 35,8% от общей суммы поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет Чувашской Республики.

Объем безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет Чувашской Республики составил 7028,8 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2017 года на 9,4%.

Консолидированный бюджет Чувашской Республики за январь-май 2018 года исполнен по расходам в сумме 17308,8 млн рублей, в том числе:

расходы на образование – 6695,6 млн рублей;

здравоохранение – 793,2 млн рублей;

социальную политику – 4968,8 млн рублей;

национальную экономику – 1865,1 млн рублей.

Министерство финансов Чувашской Республики