Доходы республиканского бюджета за январь-май 2018 года составили 21,5 млрд. рублей

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Консолидированный бюджет Чувашской Республики за январь-май 2018 года исполнен в целом по доходам в объеме 21556,0 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2017 года на 6,5%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 14527,2 млн рублей и 5,2% соответственно.

Объем поступлений налоговых доходов составил 13406,7 млн рублей, в том числе:

  • налога на доходы физических лиц – 4611,1 млн рублей,
  • налога на прибыль организаций – 3979,9 млн рублей,
  • налогов на совокупный доход – 1549,7 млн рублей,
  • акцизов – 1490,9 млн рублей.

За январь-май 2018 года крупными, экономически или социально значимыми организациями уплачено налогов в консолидированный бюджет Чувашской Республики в сумме 4796,8 млн рублей, что составляет 35,8% от общей суммы поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет Чувашской Республики.

Объем безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет Чувашской Республики составил 7028,8 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2017 года на 9,4%.

Консолидированный бюджет Чувашской Республики за январь-май 2018 года исполнен по расходам в сумме 17308,8 млн рублей, в том числе:

  • расходы на образование – 6695,6 млн рублей;
  • здравоохранение – 793,2 млн рублей;
  • социальную политику – 4968,8 млн рублей;
  • национальную экономику – 1865,1 млн рублей.
Министерство финансов Чувашской Республики

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